RĂZBOI ÎN UCRAINA. O rachetă lovește în plin un bloc înalt din Kiev (FOTO/VIDEO) Un mare imobil rezidențial din Kiev a fost puternic lovita de o racheta rusa, a anunțat sambata, 26 februarie, serviciul de stat pentru situații de urgența, care nu a putut oferi imediat informații despre posibilele victime. Racheta a lovit cladirea intre etajele 18 și 21, a spus aceeași sursa, adaugand ca o evacuare este „in […] The post RAZBOI IN UCRAINA. O racheta lovește in plin un bloc inalt din Kiev (FOTO/VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Continua luptele in Ucraina. Sambata dimineața, o racheta ruseasca a lovit un bloc de locuințe din Kiev. Potrivit ultimelor informații, nu mai puțin de 50 de explozii au avut loc in Kiev , sambata dimineața. Explozii puternice s-au auzit in vestul, dar și in sudul capitalei Ucrainei. Imaginile au fost…

- VIDEO: Momentul in care o racheta lovește un bloc de peste 20 de etaje, intr-o zona rezidențiala din Kiev Momentul in care un bloc cu peste 20 de etaje dintr-o zona rezidențiala din Kiev este lovit de o racheta a fost surprins in imagini. Cladirea era in flacari sambata dimineața, iar pagubele majore.…

- FOTO VIDEO| Momentul in care o racheta ruseasca lovește un bloc de locuințe: „Opriți criminalii de razboi ruși!” FOTO VIDEO| Momentul in care o racheta ruseasca lovește un bloc de locuințe: „Opriți criminalii de razboi ruși!” In cursul dimineții de sambata, un bloc de locuințe din capitala Kiev a fost…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 4 O racheta ruseasca a lovit, sambata dimineața, un bloc turn din centrul Kievului. O inregistrare…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, intr-un mesaj transmis in noaptea de vineri spre sambata,…

- Mai mulți nou nascuți și prematuri intubați din Ucraina sunt feriți de razboi intr-un adapost anti-racheta. Cadrele medicale au luat decizia de a-i lua pe micuți de la secția de Terapie Intensiva, dupa ce ieri, 24 februarie 2022, Rusia i-a atacat pe ucrainieni. Astfel, copiii sunt protejați de orice…

- Ucraina este in stare de alerta de ieri dimineața, dupa ce Rusia a atacat. In aceste momente, fiecare incearca sa fuga și sa se ascunda din fața armelor și a rachetelor. Mai mult decat atat, nou nascuții prematuri și intubați au fost luați din spitale și sunt protejați de razboi intr-un adapost anti-racheta.…

- Șase nave de razboi rusești se indreapta spre Marea Neagra dinspre Mediterana pentru exerciții navale, a declarat marți agenția de știri Interfax, citata de Ministerul rus al Apararii, care susține ca este vorba despre exerciții planificate. Rusia a anunțat la inceputul anului ca marina sa va organiza…