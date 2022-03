Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie ucraineana a sosit, marti, la Istanbul, Turcia, pentru discutii de pace cu omologii lor rusi, transmite BBC. Discutiile fata in fata, primele in mai mult de doua saptamani, vor fi gazduite de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan. Intalnirea este programata sa inceapa marti la ora locala…

- Oficiali de la Kremlin au declarat luni ca negocierile de pace dintre Rusia si Ucraina ar putea incepe marti in Turcia, adaugand ca este important ca ele sa se desfasoare fata in fata, in pofida progreselor reduse inregistrate pana acum. Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep…

- O noua runda de negocieri dintre Rusia și Ucraina se va desfașura marți, la Istanbul.Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul sau rus Vladimir Putin „au convenit in cadrul unui apel telefonic ca urmatoarea intalnire a delegațiilor ruse și ucrainene va avea loc la

- Razboi in Ucraina, ziua 33. O noua runda de negocieri intre Rusia și Ucraina va incepe luni. Reprezentanții celor doua țari au decis sa se intalneasca in Turcia. Discuțiile se vor desfașura intre 28 și 30 martie, a transmis negociatorul ucrainean David Arakhamia. Liderii regiunilor separatiste Lugansk…

- In cea de-a 33-a zi de razboi, Ucraina continua sa reziste, sprijinita de comunitatea internaționala. Președintele Volodimir Zelenski spune ca Ucraina este pregatita sa discute despre adoptarea unui statut neutru ca parte a unui acord de pace, o noua runda de negocieri urmand sa

- Delegatiile rusa si ucraineana care negociaza un posibil acord de pace dupa agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei se vor intalni luni in Turcia pentru o noua runda de tratative, preconizata sa dureze trei zile.

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev. Rusia a lansat in total aproximativ 600 de rachete de la inceputul invaziei asupra…