- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev.

- Ziua a 10-a a razboiului din Ucraina. 1.200.000 de oameni au parasit Ucraina, iar exodul continua. Zeci de mii de oamein au iesit in strada in numeroase orase din Europa, printre care Praga sau Tbilisi, pentru a-si arata suportul fata de poporul ucrainean

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 5 Ucraina se asteapta la o noua runda de negocieri…

- Ucraina se asteapta la o noua runda de negocieri cu Rusia, a treia la numar, in acest weekend, a declarat vineri unul dintre negociatorii ucraineni, Mihailo Podoliak, consiler al sefului administratiei prezidentiale de la Kiev, citat de France Presse.

- A doua runda de negocieri ruso-ucrainene a avut loc intr-o locație situata in zona orașului Brest din Belarus, in imediata apropiere a frontierei cu Polonia. Potrivit unui comunicat al președinției ucrainene, Ucraina și Rusia au convenit joi, 3 martie, doar organizarea unor ”culoare umanitare” pentru…

- Ziua a opta a razboiului din Ucraina a inceput cu puternice bombardamente asupra capitalei Kiev. Alarme aeriene au fost in majoritatea regiunilor tarii. Ziua a opta a razboiului este si ziua in care sunt programate noi negocieri intre delegatiile trimise

