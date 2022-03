Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenintat intreaga lume, in cea mai recenta aparitie televizata.

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenintat intreaga lume, in cea mai recenta aparitie televizata.

- Ucraina se asteapta la o noua runda de negocieri cu Rusia, a treia la numar, in acest weekend, a declarat vineri unul dintre negociatorii ucraineni, Mihailo Podoliak, consiler al sefului administratiei prezidentiale de la Kiev, citat de France Presse.

- Ziua a opta a razboiului din Ucraina a inceput cu puternice bombardamente asupra capitalei Kiev. Alarme aeriene au fost in majoritatea regiunilor tarii. Ziua a opta a razboiului este si ziua in care sunt programate noi negocieri intre delegatiile trimise

- Ziua a opta a razboiului din Ucraina a inceput cu puternice bombardamente asupra capitalei Kiev. Alarme aeriene au fost in majoritatea regiunilor tarii. Ziua a opta a razboiului este si ziua in care sunt programate noi negocieri intre delegatiile trimise

- Imaginile din satelit surprinse luni, 28 februarie, in Ucraina arata un uriaș convoi militar rusesc care se intinde pe aproximativ 64 de kilometri la nord-vest de capitala Kiev, un obiectiv militar cheie pentru Rusia in ofensiva sa in aceasta țara. Nemaivazut dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial Convoiul…

- Serviciile secrete ruse pregatesc provocari in Transnistria, o regiune separatista din estul Republicii Moldova, pentru a le pune in carca Ucrainei, au declarat vineri serviciile secrete militare ucrainene.