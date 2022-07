Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a anunțat oficial o intrerupere a luptei din Ucraina. Acest lucru a fost transmis, dupa ce Șoigu i-a spus lui Vladimir Putin ca regiunea Lugansk va fi eliberata total, de un purtator de cuvant al Ministerului Apararii, pe care il citeaza agenția Tass: „Armata…

- Nu de ieri, nici de alaltaieri e valabila zicerea aia cu a la guerre comme a la guerre. In viața, dar, desigur, și, la propriu, in razboi. Fiecare lupta cu ce are, cu ce poate, cum știe, cum crede ca poate sa caștige. Acum, oficialitațile ucrainene, preluand comunicatul armatei lor, afirma ca trupele…

- Ziua 92 a razboiului din Ucraina este in desfașurare. Armata ucraineana spune ca 40 de orașe din regiunea Donbas sunt sub bombardamentele continue ale rușilor. Armata rusa vrea sa cucereasca un obiectiv militar cheie, Sievierodonețk și lanseaza mortare de la margine orașului. Armata ucraineana spune…

- Caștigatorii concursului Eurovision 2022 planuiesc un turneu in Europa pentru a strange fonduri pentru armata, in timp ce Ucraina continua sa opuna rezistența forțelor rusești, la mai mult de 80 de zile de la inceperea razboiului, relateaza Reuters.

- Trupa ucraineana Kalush Orchestra, castigatoarea editiei Eurovision Song Contest 2022, a anuntat ca va organiza un turneu in Europa cu scopul de a strange fonduri pentru armata ucraineana si fundatiile caritabile din Ucraina, relateaza CNN. Liderul Oleg Psiuk a declarat, marti, in timpul unei conferinte…

- Armata ucraineana va fi pregatita pentru o contraofensiva activa impotriva pozițiilor ocupanților ruși atunci cand va primi o cantitate suficienta de arme grele de la partenerii internaționali. Acest lucru este de așteptat sa se intample la mijlocul verii. Declarația a fost facuta de consilierul prezidențial…

- Kalush Orchestra din Ucraina a fost desemnata caștigatoare in cadrul concursului Eurovision 2022. Membrii trupei au declarat ca au de gand sa scoata la licitație marele trofeu, iar cu banii obținuți vor ajuta armata ucraineana, in plin razboi cu Rusia, izbucnit la data de 24 februarie 2022.

- Razboiul din Ucraina pare sa fi intrat in faza „podurilor”. Podul Crimeei sau „Podul lui Putin”, care leaga partea de vest a Rusiei de Peninsula Crimeea, este un pod strategic și totodata simbolic pe care armata ucraineana spune deschis ca il are in vizor.