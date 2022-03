Stiri pe aceeasi tema

Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 5 Ucraina se asteapta la o noua runda de negocieri…

- Consilierul prezidențial ucrainean Mykhailo Podolyak a anunțat, vineri, ca sambata sau duminica Ucraina se așteapta la a treia runda de negocieri cu Rusia, informweaza France Presse, citata de Agerpres . „A treia etapa ar putea avea loc maine sau poimaine (n.r. – sambata sau duminica), suntem in contact…

- A doua runda de negocieri directe intre Ucraina și Rusia s-a desfașurat astazi pe teritoriul Belarusului. Ucraina și Rusia au convenit sa se intalneasca intr-o a treia runda de negocieri, anunța Reuters, care citeaza un negociator ucrainean. Oficialul a mai declarat ca rezultatele discuțiilor nu sunt…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a evitat sa confirme ca o a doua runda de negocieri cu Rusia va avea loc miercuri, asa cum a sugerat anterior Moscova, transmite EFE."Momentan nu se stie cand vor avea loc noi negocieri", a precizat Kuleba intr-un mesaj video difuzat pe Facebook.Anterior,…

