RĂZBOI ÎN UCRAINA. Nou primar instalat de ruși în Melitopol, după răpirea edilului ales al orașului Vin informații noi, in contextul razboiului din Ucraina, situație de criza de la inceputul careia au trecut peste doua saptamani. Administrația regionala din Zaporojie susține ca un nou primar a fost instalat in Melitopol, oraș din Ucraina aflat sub controlul armatei ruse, noteaza site-ul CNN. Totul, dupa ce edilul ales al orașului a fost reținut, […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Nou primar instalat de ruși in Melitopol, dupa rapirea edilului ales al orașului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

