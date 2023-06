Stiri pe aceeasi tema

- Un atac aerian asupra capitalei Ucrainei in primele ore ale zilei de joi a facut trei morti, printre care doi copii, au anuntat primarul orasului Kiev, Vitali Kliciko, si autoritatile militare, noteaza AFP. „Trei persoane au murit si patru au fost ranite in districtul Desnianskii”, a scris administratia…

- Mai multe explozii au fost auzite peste noapte de miercuri spre joi in capitala Ucrainei. Cel putin trei persoane au murit, au spus autoritatile, informeaza News.ro. Dupa ce a fost vizat de 17 ori in luna mai, Kievul a fost din nou tinta unui atac rusesc la primele ore ale diminetii de 1 Iunie. In noaptea…

- Un atac aerian asupra capitalei Ucrainei in primele ore ale zilei de joi a facut trei morti, printre care doi copii, au anuntat primarul orasului Kiev, Vitali Kliciko, si autoritatile militare, noteaza AFP. „Trei persoane au murit si patru au fost ranite in districtul Desnianskii”, a scris administratia…

- Inca din primele ore ale dimineții, capitala Ucrainei a fost atacata cu rachete. Cel puțin trei persoane au fost ucise și patru au suferit rani. Printre victime se numara și doi copii. Intre timp, Casa Alba a anunțat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, de 300 de milioane de dolari

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc

- Cel putin cinci persoane au murit si 15 au fost ranite, vineri, in orasul Sloviansk din estul Ucrainei in urma unui atac cu rachete al rusilor care au lovit locuinte, a declarat guvernatorul local, avertizand ca ar putea exista mai multe persoane ingropate sub daramaturi, relateaza The Guardian, transmite…

- In noaptea de luni spre marți, armata lui Putin au lansat 15 drone asupra teritoriului Ucrainei, a carei aparare antiaeriana a reusit sa doboare 14 din aceste aparte, au informat fortele armate ucrainene pe contul lor de Facebook , transmite EFE și Agerpres. ”In timpul noptii, dusmanul a trimis 15 drone…

- Rusia a lansat un nou atac masiv cu rachete si drone in noaptea de miercuri spre joi in intreaga Ucraina, in principal asupra Harkovului, al doilea oras ca marime din tara vecina, dar și asupra Odesei, important port la Marea Neagra, și Kievului.