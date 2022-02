Separatiștii ruși au incalcat acordul de incetare a focului. Noi explozii au avut loc pe frontul estic al Ucrainei noaptea trecuta, potrivit presei internaționale. Monitorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au raportat o crestere a bombardamentelor in regiunile Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, unde vineri au avut loc peste 1.400 de […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Noi explozii pe frontul estic. Cați soldați au murit deja - VIDEO first appeared on Ziarul National .