- Razboiul din Ucraina a intrat in cea de-a 62 zi iar rușii spun ca nu e momentul pentru o incetare a focului. Autoritațile de la Tiraspol vorbesc despre noi explozii in zona. Ministerul de Interne anunța doua antene bombardate. Acestea transmiteau posturi

- Explozii in aceasta dimineata in orasul Grigoriopol din regiunea transnistreana. Doua antene de telecomunicatii au fost afectate, anunta asa-zisul departament de Interne de la Tiraspol, citat de Unimedia.info. S-au produs doua explozii in localitatea Maiak, raionul Grigoriopol din regiunea transnistreana:…

- Mai multe explozii au fost auzite marți dimineața in regiunea separatista Transnistria. Doua antene radio au fost avariate de explozii in Transnistria, a anunțat Ministerul de Interne, potrivit Sky News.

- La cinci zile de la inceperea invaziei, Rusia a reluat bombardamentele asupra principalelor orase ucrainene, Kiev si Harkov. A fost lovita si o localitate aflata in apropierea capitalei, unde o racheta a distrus un bloc de locuinte. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat ca luni dimineata…

- In timp ce liderii ucraineni ii indeamna pe rezidenți sa stea acasa și sa reziste invaziei Rusiei, un canal de televiziune a difuzat vineri instrucțiuni despre cum sa faca cocktailurile Molotov, informeaza CNN. Imaginile difuzate pe postul TV ucrainean aratat o persoana care prepara explozivul improvizat,…

- Ministerul de Interne precizeaza ca instituțiile de specialitate se afla oricand la dispoziție. A fost intarit controlul la frontiere și au fost suplimentate turele de serviciu in zonele sensibile. De asemenea, structurile Departamentului pentru Situații de Urgența sunt pregatite sa organizeze tabere…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi o operatiune militara in Ucraina pentru a apara separatistii din regiunea Donbas, situata in estul tarii. Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene „sa depuna armele” si a promis sa contracareze orice interferenta…