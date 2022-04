Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 52. Ca raspuns pentru scufundarea navei Moskva in Marea Neagra, armata rusa a continuat astazi o serie de atacuri cu rachete asupra unor tinte din zona capitalei Kiev. Tot astazi, procurorul general al Ucrainei a confirmat ca 200 d

- UPDATE 4 Cel putin zece persoane au fost ucise si alte 35 au fost ranite in bombardamente rusesti asupra unei zone rezidentiale din Harkov, un oras important din nord-estul Ucrainei, au anuntat vineri autoritatile regionale, noteaza AFP. Intr-un bilant anterior, guvernatorul regional, Oleg Sinegubov,…

- Razboi in Ucraina, ziua 52. Oficialii americani au confirmat ca nava de razboi a Rusiei, Moskova, a fost scufundata de doua rachete ucrainene. Rusia susține in continuare ca a avut loc un incendiu la bord, dupa detonarea munițiilor. O ceremonie de ramas b

- Bombardamente puternice ale armatei ruse au fost, in cea de-a cincizeci și doua zi de razboi in Ucraina, in jurul Kievului, la Lviv și in regiunea de centru și vest a Ucrainei. In jur de 3.000 de soldați ucraineni au murit și alți 10.000 au fost raniți de la debutul invaziei, potrivit președintelui…

- Mai multe explozii au avut loc la bordul crucișatorului de rachete Moskva, cea mai importanta nava a Rusiei din Marea Neagra. Ucrainenii susțin ca nava a fost lovita de doua rachete, rușii spun ca, din cauza unui incendiu la bord, mai multa muniție a explodat. Americanii au anunțat un nou ajutor militar…

- Este a 44-a zi de la invazia rusa pe teritoriul Ucrainei. Presedintele Volodimir Zelenski spune ca situatia din Borodianka este mult mai grava si cu mai multe victime decat cele inregistrate in masacrul de la Bucea.

- Razboi in Ucraina, ziua 26. Situatia din Ucraina este din ce in ce mai tensionata. Cel putin sase oameni au murit in urma exploziilor de la un centru rezidential si de afaceri din capitala Ucrainei. In Mariupol este dezastru umanitar: oamenii nu mai au ma

- Armata rusa a bombardat marți, 8 martie, in jurul orei 23.00, orașul Malin, din regiunea Jitomir. In urma atacului, cinci oameni și-au pierdut viața, dintre care doi erau copii de numai un an, iar mai multe case au fost distruse, informeaza agenția ucraineana UNIAN . Incidentul a fost raportat de serviciul…