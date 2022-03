Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va folosi „tactici și mai grele” în Ucraina, iar orice crime de razboi vor fi urmarite penal. Declarația aparține viceprim-ministrului Marii Britanii, Domici Raab, noteaza BBC. „Pe lânga toate masurile pe care le luam, susținem și eforturile de a ne asigura…

- Tarile UE vor trimite „avioane de lupta” in Ucraina, la cererea Kievului, pentru a o ajuta sa contracareze atacul aerian si terestru al Rusiei, a declarat duminica seful diplomatiei externe a blocului comunitar, Josep Borrell.

- Statele Unite nu vor trimite militari in Ucraina și nici nu se vor implica intr-o confruntare directa cu Rusia, a anunțat, joi, Jean Peski, purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, in contextul conflictului din Ucraina, informeaza presa americana și Digi 24. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia…

- Traian Basescu, fost presedinte al Romaniei si actual europarlamentar, sustine ca Uniunea Europeana trebuie sa actioneze pragmatic, cu sanctiuni impotriva Rusiei, fiind necesara o izolare economica a acestui stat, caruia sa nu-i mai fie livrata tehnologie si nici cumparate gazele. Basescu a subliniat…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-o emisiune difuzata duminica de postul Prima TV, ca romanii nu trebuie sa se teama ca țara noastra va fi implicata intr-un razboi, in contextul crizei ucrainene, și ca NATO și Uniunea Europeana pregatesc un raspuns „robust” de sancțiuni…

- ”Ucraina nu va permite nimanui sa ne impuna vreo concesie" în detensionarea conflictului cu Rusia, a declarat ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, citat miercuri de DPA și Agerpres. "Noi nu vom fi în pozitia unei tari care raspunde la telefon, asculta instructiunile…

- Tarile NATO au plasat forte in asteptare si au trimis nave si avioane de lupta pentru a intari apararea in Europa de Est in fata activitatilor militare ale Rusiei la granitele Ucrainei, a anuntat luni Alianta intr-un comunicat, citat de France Presse.

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, marți, in ziua in care are loc și summitul Joe Biden - Vladimir Putin pe tema situației din Ucraina.