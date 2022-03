RĂZBOI ÎN UCRAINA / Muniția misterioasă pe care o folosește armata lui Putin Armata rusa folosește o forma misterioasa de muniție in rachetele cu raza scurta de acțiune pe care le trage de la granița catre Ucraina. Este vorba de o muniție de diversiune provenind de la rachetele Iskander M cu raza scurta de acțiune și care impiedica sistemul ucrainean de aparare antiracheta sa detecteze corect proiectilele. Comunitatea […] The post RAZBOI IN UCRAINA / Muniția misterioasa pe care o folosește armata lui Putin first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

