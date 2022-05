RĂZBOI ÎN UCRAINA. Moscova și Kievul anunță că toți civilii au fost evacuați din Azovstal Toți batranii, femeile și copiii au fost evacuați din combinatul siderurgic Azovstal din orașul Mariupol, aflat sub asediu, au anunțat Ucraina și Rusia. Femei, copii și batrani au fost cu toții evacuați sambata din oțelaria Azovstal, ultimul bastion al combatanților ucraineni din orașul devastat Mariupol, unde autoritațile ucrainene se tem ca ofensiva rusa ar putea […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Moscova și Kievul anunța ca toți civilii au fost evacuați din Azovstal first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia duce un razboi total in Ucraina. Zelenski lauda cei 156 de oameni care au reusit sa fie evacuati, marti, din fabrica Azovstal, acolo unde au stat blocati in ultimele doua luni din cauza atacurilor rusesti la Mariupol.

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Aproximativ 100 de civili au fost evacuați din combinatul Azovstal din Mariupol. Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca, astazi, incepand cu ora 08.00 vor fi continute actiunile pentru evacuarea civililor blocati in orasu

- Ucraina incearca evacuarea oamenilor de la Mariupol, insa Rusia respinge toate propunerile, a declarat sambata Mykhailo Podolyak, consilier al președintelui ucrainean. Potrivit acestuia, Moscova nu vrea sa permita crearea niciunui coridor umanitar. „Distrugerea orașului Mariupol și a luptatorilor de…

- UPDATE 2 Un submarin rusesc cu propulsie diesel staționat in Marea Neagra a fost folosit pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr, relateaza Sky News. In imaginile difuzate de Ministerul rus al Apararii, o salva de rachete a fost vazuta ieșind din mare și zburand spre orizont.…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat ca trupele ruse vor opri ostilitatile cu scopul de a permite civililor sa paraseasca otelaria asediata Azovstal din orasul-port ucrainean Mariupol de la ora 14:00, ora Moscovei, (ora 14:00 Ucraina), luni, relateaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a mai precizat…

- Rusia le-a cerut forțelor ucrainene din Mariupol sa se predea pana duminica dimineața, a anunțat agenția de presa Tass, preluata de Reuters. Tuturor luptatorii ucraineni ramasi in Mariupol și care sunt baricadati in acest moment in otelaria Azovstal li s-a cerut sa depuna armele. Intr-o declaratie,…

- Rusia pregatește asaltul final asupra orașului Mariupol, aflat sub asediu neintrerupt din 5 martie, cand a fost complet incercuit. Statul major al Ucrainei relatase dimineața ca forțele ruse au pornit atacuri asupra fabricii siderurgice Azovstal și a portului.

- Este a 43-a zi de la invazia rusa pe teritoriul Ucrainei. Primarul orasului Mariupol estimeaza ca peste 5.000 de civili au fost ucisi. Un apropiat al opozantului rus Serghei Navalnii afirma ca Putin si-a scurtat timpul la putere cand a luat decizia de a invada Ucraina.