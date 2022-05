Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 85. Rusia spune ca deține arme laser care pot distruge o drona in cinci secunde, la 5 km distanța. Mai mult, aceste arme ar fi capabile sa orbeasca sateliții aflați la 1.500 km deasupra Pamantului. Președintele Ucrainei Volodimir Z

- Rusia a declarat miercuri ca folosește o noua generație de arme laser puternice in Ucraina pentru a arde dronele, desfașurand unele dintre armele secrete ale Moscovei pentru a contracara un val de arme occidentale furnizate fostului sau vecin sovietic, potrivit Reuters. Se știu puține lucruri despre…

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Rusia a confirmat scufundarea crucișatorului "Moscova" (Moskva), avariat in urma exploziei muniției de la bord. Ucraina susține ca a lovit acest crucișator cu rachete, insa rușii spun ca exploziile de la bordul navei au fost a

- Rusia ”toaca Ucraina” prin razboiul declanșat de Moscova cu banii incasați de la Olanda și Germania, care au sacrificat securitatea Europei de est pentru bunastarea lor din gazele și petrolul rusesc, a declarat Traian Basescu. Fostul presedinte Traian Basescu este de parere ca state din Europa de…

- Vicepremierul polonez Jaroslaw Kaczynski, considerat omul forte al puterii de la Varsovia, a acuzat Franta si Germania ca sunt prea apropiate de Rusia in contextul razboiului din Ucraina, scrie AFP. „Germania, ca si Franta, are o simpatie foarte puternica pentru Moscova”, a criticat liderul partidului…

- Pentru prima data, Rusia a amenințat ca va opri livrarile de gaz catre Germania și apoi in Europa prin conducta Nord Stream 1. Moscova va reacționa dupa ce Germania a suspendat certificarea gazoductului Nord Stream 2 și la sancțiunile occidentale. In condițiile in care Europa este deja periculos de…