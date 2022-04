Rusia a acuzat, marți, Ucraina ca „a pus in scena” noi imagini cu civili morți, in mai multe locații, in scopul de a da vina pe Moscova. Ministerul rus al Apararii a facut aceasta afirmație dupa ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut noi sancțiuni dure impotriva Moscovei, dupa dezvaluirea crimelor asupra civililor din orașul […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Moscova acuza Kievul ca „pune in scena” imagini cu civili morți first appeared on Ziarul National .