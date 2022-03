Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Blindatele rusești TRAG in mașinile conduse de civilii care fug de razboi Blindatele rusești TRAG in mașinile conduse de civilii care fug de razboi Imagini terifiante vin din Ucraina și arata campania pornita de trupele rusești impotriva civililor. Fara nicio provocare, un vehicul blindat rusesc…

- Kremlinul a estimat vineri, 4 martie, ca este timpul pentru „unitate” a rușilor in jurul președintelui Vladimir Putin, in a noua zi a invaziei din Ucraina. „Nu este momentul sa ne divizam, acesta este momentul sa ne unim”, a cerut purtatorul cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Trebuie explicat cu…

- Astazi s-a implinit o saptamana de cand președintele rus Vladimir Putin a atacat pentru prima data Ucraina, pe data de 24 februarie 2022. Invazia rusa pe teritoriul ucrainei continua. Luptele s-au intensificat la Kiev și in alte orașe mari. Iata informații in timp real despre ce se intampla in Ucraina.

- Sirene antiaeriene rasuna, marți dimineața, in mai multe orase din Ucraina, care se confrunta cu a sasea zi de razboi contra invaziei Rusiei. Imagini suprinse de satelit arata o coloana formata vehicule militare rusesti, care se intinde pe o lungime de 64 de kilometri si care avanseaza in directia Kiev. …

- FOTO-VIDEO: Lupte aprige la Harkov, al doilea mare oraș al Ucrainei. Blindatele rusești au intrat pe strazi La Harkov, al doilea mare oraș din Ucraina, se dau lupte grele de strada. Blindate rusești au intrat pana in zona central a orașului. Este a patra zi a invaziei. Vezi VIDEO: Razboi in Ucraina.…

- Hackerii din grupul Anonymous a declarat sambata, 26 februarie, 39; 39;razboi cibernetic 39; 39; Rusiei si presedintelui Vladimir Putin dupa invazia rusa in Ucraina si au cerut Moscovei sa si retraga trupele din aceasta tara, in caz contrar vor fi executate atacuri cibernetice asupra principalelor website…

- Scene emoționante au fost surprinse in urma cu puțin timp in sudul Ucrainei. Un civil s-a așezat chiar in fața unui convoi de blindate rusești, in speranța ca va reuși sa opreasca razboiul. Localnicii sunt ingenuncheați de durere și au fugit cat de repede din Ucraina, fara sa știe ce le rezerva ziua…

- Planurile președintelui rus Vladimir Putin au fost dezvaluite de cotidianul german BILD. Invazia rușilor pe teritoriul actual al Ucrainei ar avea loc in ianuarie sau februarie. Astfel, planurile lui Putin ar fi de a ocupa doua treimi din teritoriul Ucrainei, intr-un razboi in trei faze, iar Rusia ar…