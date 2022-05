Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 76. Deasupra uzinei Azovstal inca mai flutura un drapel ucrainean zdrențuit. Soldații adapostiți acolo rezista, dar luptele continua. Intre timp, apar ingrijorari cu privire la posibilitatea ca Rusia sa anexeze regiunile Donetk si

- Razboi in Ucraina, ziua 76. Deasupra uzinei Azovstal inca mai flutura un drapel ucrainean zdrențuit. Soldații adapostiți acolo rezista, dar luptele continua. Intre timp, apar ingrijorari cu privire la posibilitatea ca Rusia sa anexeze regiunile Donetk si

- Razboi in Ucraina, ziua 76. Deasupra uzinei Azovstal inca mai flutura un drapel ucrainean zdrențuit. Soldații adapostiți acolo rezista, dar luptele continua. Intre timp, apar ingrijorari cu privire la posibilitatea ca Rusia sa anexeze regiunile Donetk si

- Razboi in Ucraina, ziua 76. Deasupra uzinei Azovstal inca mai flutura un drapel ucrainean zdrențuit. Soldații adapostiți acolo rezista, dar luptele continua. Intre timp, apar ingrijorari cu privire la posibilitatea ca Rusia sa anexeze regiunile Donetk si

- Razboi in Ucraina, ziua 71. Atacuri violente au loc in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Comandantul Regimentului Azov spune ca in interiorul complexului "se dau lupte grele si sangeroase" cu forțele ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 52. Oficialii americani au confirmat ca nava de razboi a Rusiei, Moskova, a fost scufundata de doua rachete ucrainene. Rusia susține in continuare ca a avut loc un incendiu la bord, dupa detonarea munițiilor. O ceremonie de ramas b

- UPDATE Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor, inclusiv de la Mariupol, informeaza Sky News. Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor din zonele de pe linia frontului. Coridoarele vor…

- In a 11-a zi a invaziei Ucrainei, Rusia continua operatiunea ofensiva cu sprijinul aeronavelor si al armelor de inalta precizie. Principalele eforturi ale ocupantilor s-au concentrat pe incercuirea oraselor Kiev si Harkov. In plus, inamicul intentioneaza sa ajunga la granitele administrative din regiunile…