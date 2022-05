Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 88. In timp ce președintele Biden a semnat sambata un nou pachet de ajutor militar și umanitar pentru Ucraina de 40 de miliarde, Rusia și-a continuat ofensiva militara in Ucraina.

- Rusia duce un razboi total in Ucraina. Zelenski lauda cei 156 de oameni care au reusit sa fie evacuati, marti, din fabrica Azovstal, acolo unde au stat blocati in ultimele doua luni din cauza atacurilor rusesti la Mariupol.

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat despre situatia din Ucraina cu omologul sau francez Emmanuel Macron intr-o convorbire telefonica desfasurata marti, prilej cu care i-a cerut Occidentului sa exercite presiuni asupra Kievului pentru a opri ceea ce liderul de la Kremlin a numit ”atrocitati”,…

- UPDATE 2 Trupele ruse in Ucraina incearca sa ajunga la linia de demarcatie a regiunii administrative Herson, in sudul tarii, pentru a crea conditiile care sa-i permita luarea cu asalt a oraselor Mikolaiv (Nikolaev) si Krivoi Rog (Kryvyi Rih), potrivit unui nou raport al inaltului comandament al armatei…

- Razboi in Ucraina, ziua 16. Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Kremlinul nu exclude o intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Vladimir Zelenski, dar ar trebuie sa fie pregatita pentru

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata ca Rusia va considera drept cobeligeranta orice tara care incearca sa impuna o zona de interdictie aeriana deasupra Ucrainei, o revendicare a Kievului respinsa de NATO. „Vom considera orice astfel de evolutie ca fiind o participare la conflictul armat…

- „Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina”, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Chiar daca in țara vecina, Ucraina, e razboi, „niciun roman nu trebuie sa se teama”, a subliniat președintele Iohannis. Șeful statului a facut aceste declarații in urma ședinței CSAT de joi, 24 februarie…