- Razboi in Ucraina, ziua 88. In timp ce președintele Biden a semnat sambata un nou pachet de ajutor militar și umanitar pentru Ucraina de 40 de miliarde, Rusia și-a continuat ofensiva militara in Ucraina.

- Rusia a intensificat ofensiva in Donbas, context in care Ucraina a exclus posibilitatea de a accepta un armistițiu cu Rusia și a respins ideea de a incheia un acord cu Moscova care sa implice cedarea de teritorii. Președintele Volodimir Zelensky spune ca in prezent 700.000 de aparatori ai Ucrainei lupta…

- Rusia continua sa-și intensifice ofensiva in estul Ucrainei, unde lupta pentru orașul Izium continua. De asemenea, se duc lupte la oțelaria Azovstal din Mariupol, unde se crede ca sunt peste 1.000 de luptatori ucraineni și peste 100 de civili. Oficial, de la inceputul razboiului, in Ucraina au fost…

- Forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor invadatorilor in orașul Mariupol, iar situația de la oțelaria Azovstal, unul dintre ultimele locuri inca sub control ucrainean din oraș este critica, in condițiile in care un numar mare de civili inca se afla in incinta. Tot in estul Ucrainei, forțele…

- Dupa un atac brutal care dureaza de mai bine de o luna, luptatorii ucraineni din orașul-port Mariupol, aflat in sud-estul țarii, au respins ultimatumul dat de Rusia si au refuzat ieri sa se predea. Ucrainenii au promis ca vor continua sa apere orasul.

- Razboi in Ucraina, ziua 46. Un convoi militar de 13 km, la est de Harkov, indica pregatiri pentru o noua ofensiva rusa. Odesa a anunțat stare de asediu de sambata seara pana luni dimineata. In paralel, Rusia și-a reorganizat comandamentul operațiunilor de lupta din Ucraina, instaland un nou general.…

