- In decurs de o luna, 121 de copii ucraineni au fost ucisi, iar 167 au fost raniti in Razboiul din Ucraina, anunta Procuratura Generala ucraineana, relateaza AFP. ”Razboiul din Ucraina conduce la deplasari masive si la fluxuri de refugiati, conditii susceptibile sa provoace o crestere brutala a exploatarii…

- In cea de-a 25-a zi de razboi in Ucraina, orașele sunt in continuare amenințate de atacurile armatei rusești. Harkov continua sa fie bombardat de artilerie si mai multe cladiri rezidentiale au fost lovite si au luat foc sambata seara. Cel putin 260 de civili au fost ucisi in conflictele din jurul Harkov…

- Razboi in Ucraina, ziua a 21-a. Regiunile de la periferia Kievului au fost puternic atacate noaptea trecuta. Cu toate astea, pierderile armatei ruse sunt in continua creștere, iar armata ucraineana a lansat o contraofensiva.

- Peste 2.000 de civili au fost ucisi si sute de structuri au fost distruse, inclusiv instalatii de transport, spitale, gradinite si locuinte, in timpul invaziei ruse din Ucraina, a informat miercuri Serviciul de Urgenta ucrainean, citat de Reuters.

- Ministerul ucrainean al Sanatatii a anuntat ca 352 de civili, dintre care 14 copii, au fost ucisi de la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, relateaza Agerpres, conform Reuters, citate de g4media.ro. Duminica, ministerul de la Kiev a mai informat ca au fost ranite 1.684 de persoane, dintre care…

- Cel putin 198 de ucraineni, inclusiv trei copii, au fost ucisi in urma invaziei ruse a Ucrainei, a declarat astazi seful Ministerului Sanatatii din Ucraina, citat de agentia de presa Interfax.

