Stiri pe aceeasi tema

- Este a 15 a zis de razboi, iar in continuare Ucraina incearca sa faca fața bombardamentelor și atacurilor rusești! In toata aceasta perioada, s-a speculat de nenumarate ori ca Volodimir Zelenski ar fi parasit țara vecina impreuna cu familia, ceea ce nu s-a intamplat. Iata care este adevaratul motiv…

- Conflictul ruso-ucrainean este in continuare in plina desfașurare de 13 zile, astfel ca intreaga omenire se gandește cu frica la ceea ce ar putea urma din moment in moment. Recent, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un avertisment de-a dreptul infiorator despre evoluția razboiului…

- Olena Zelenska a transmis un mesaj emotionant dupa aproape doua saptamani de la inceperea razboiului. Soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat poveștile mai multor copii din Ucraina, care și-au pierdut viețile in timpul bombardamentelo

- Ziua a 10-a a razboiului din Ucraina. 1.200.000 de oameni au parasit Ucraina, iar exodul continua. Pe drumurile spre vestul tarii sunt coloane intregi de masini ale oamenilor ce incearca sa scape cu viata. 331 de civili au murit de la inceputul conflictul

- Volodimir Zelenski vine cu un mesaj categoric pentru Joe Biden. Președintele ucrainean il indeamna pe președintele Statelor Unite ale Americii sa transmita cateva cuvinte puternice și ,utile’ in aceasta perioada. Ce a mai spus oficialul din Ucraina in cadrul discursului sau de marți privind starea Uniunii?…

- Negocierile intre Ucraina si Rusia au inceput la frontiera belarusa, a anuntat consilierul presedintelui ucrainean Mihailo Podoliak, printr un mesaj de tip text, informeaza Reuters.Inainte de aceasta, biroul de presa al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca cererea Ucrainei la negocieri…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, face un apel la soldații ruși sa depuna armele și sa plece din țara. Totodata, el cere UE sa primeasca de urgența Ucraina in spațiul comunitar. O alta decizie importanta este eliberarea din inchisoare a deținuțil

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca este pregatit pentru negocieri cu Rusia, dar nu pe teritoriul Belarus. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins duminica o propunere a Rusiei pentru negocieri in Belarus, declarand ca Minsk este complice la invazia rusa din Ucraina. Zelinsky…