Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Ucraina denunta pasivitatea NATO. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a subliniat ca amenințarea unui conflict nuclear a devenit din nou reala, deși timp de mulți ani a fost considerata de neconceput.

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Ucraina denunta pasivitatea NATO. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a subliniat ca amenințarea unui conflict nuclear a devenit din nou reala, deși timp de mulți ani a fost considerata de neconceput.

- 60 de persoane au fost ucise la școala din satul Belogorovka, regiunea Luhansk, bombardata de ruși. Volodimir Zelenski a confirmat cifra victimelor duminica seara. Peste 170 de civili de la oțelul Azovstal din Mariupol au ajuns in Zaporojie.

- "In aceasta dimineata, nu am reusit sa negociem cu ocupantii un acord de incetare a focului asupra itinerariilor de evacuare. De aceea, din nefericire, nu vom deschide coridoare umanitare astazi", duminica, a anuntat pe Telegram vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk. "Nu vom precupeti niciun efort…

- Ziua a 33-a a invaziei Rusiei in Ucraina. In timp ce Rusia continua sa bombardeze infrastructura civila și militara din Ucraina, președintele Volodimir Zelenski face un apel la pace și anunța noi negocieri cu Moscova. UPDATE 09:55 » Pagubele imense provocate in Ucraina de la inceputul invaziei Potrivit…

- Ministerul rus de externe l-a convocat pe ambasadorul SUA la Moscova pentru a-l avertiza ca exista riscul ruperii relatiilor diplomatice. Intre timp, președintele Zelenski le-a cerut europenilor, in special germanilor, sa inceteze orice tip de comerț cu Moscova.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, intr-un discurs publicat sambata noapte, ca este nevoie de „timp si de forta pentru a distruge masinaria de razboi“ care a venit in Ucraina si transmite: ”Inca trebuie sa rezistam. Inca trebuie sa luptam“. Liderul ucrainean a cerut ajutorul premierului…

- In cinci zile de la invazia Rusiei in Ucraina, președintele Volodimir Zelenski și conaționalii sai au contribuit mai mult la transformarea politicii Occidentului fața de Rusia decat 30 de ani de reuniuni internaționale derulate dupa incheierea Razboiului