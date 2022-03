Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa are dificultați in domeniul informațional in Ucraina, ceea ce creeaza probleme forțelor de invazie. Pe langa unele condiții meteo care ar fi nefavorabile avansului de blindate, și ucrainenii ar fi reușit sa opuna o rezistența credibila, executand atacuri coordonate impotriva convoaielor…

- Situația este dramatica in Herson, primul mare oraș din Ucraina cucerit de ruși. Dupa bombardamente extrem de violente, locuitorii se confrunta cu grave penurii alimentare, astfel ca au inceput sa fure din magazine. Primarul orașului ucrainean Herson, Ihor Kolihaiev, le-a a cerut oamenilor sa inceteze…

- "Sunt convins ca exista o baza rezonabila pentru a crede ca in Ucraina au fost comise presupuse crime de razboi si crime impotriva umanitatii", a declarat procurorul CPI, Karim Khan, potrivit unui comunicat remis presei.Karim Khan si-a exprimat saptamana trecuta "ingrijorarea tot mai mare" cu privire…

- Ucrainenii din capitala Kiev s-au inghesuit in adaposturi antiaeriene vineri dimineața, in timp ce deasupra orașului se desfașura o batalie. Oamenii au vazut un avion de lupta ucrainean doborat și trupe care au aruncat in aer un pod pentru a opri inaintarea forțelor rusești. O vedeta cunoscuta in Romania…

- Oamenii din Ucraina au petrecut noaptea in stațiile de metrou și in adaposturi. Sunt sute, poate mii de oameni și-au parasit locuințele și s-au adapostit.Oamenii au spus rugaciuni, au cantat și s-au susținut unii pe alții. Pentru ca locuințele lor au fost bombardate, oamenii s-au refugiat in adaposturi.

- Un moldovean, care in aceste momente se afla in Kiev - Ucraina spune ca in oraș nu este nici un fel de panica. ”Orașul iși traiește viața la fel ca și ieri și in alte zile. Este liniște și pace, oamenii merg la munca și sint foarte calmi. Nu am auzit explozii și nici impușcaturi”, a spune Andrei pentru…

- Europarlamentara Radka Maxova spune ca situația din Ucraina este exploziva, dar in același timp nu sintpierdute din vedere nici evoluțiile din Belarus sau Kazahstan. In opinia sa, toate sintextrem de ingrijoratoare. Cat privește regiunea transnistreana a Republicii Moldova, europarlamentara, care este…

- Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, afirma ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu.