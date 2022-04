RĂZBOI ÎN UCRAINA. Mariupol, în mâna rușilor / Câți soldați ucraineni au depus armele Inca 134 de pușcași marini ucraineni au depus armele, in noaptea de miercuri spre joi, 14 aprilie, la Mariupol. Numarul militarilor ucraineni care s-au predat a ajuns la 1350. 162 de ofițeri și 47 de femei Numarul pușcașilor marini ucraineni care s-au predat militarilor ruși și ai „Republicii Populare Donețk” (RDP), la Mariupol a ajuns […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Mariupol, in mana rușilor / Cați soldați ucraineni au depus armele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

