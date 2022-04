Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va trimite 120 de vehicule blindate și noi sisteme de rachete anti-nava pentru a sprijini Ucraina, in urma discuțiilor de sambata dintre premierul Boris Johnson și președintele Volodimir Zelenski la Kiev.

- Regatul Unit va trimite 120 de vehicule blindate si noi sisteme de rachete antinava pentru a sustine Ucraina impotriva invaziei ruse, a anuntat Downing Street sambata, 9 aprilie, dupa intalnirea avuta la Kiev de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul britanic Boris Johnson, transmit…

- Premierul slovac, care a insoțit-o vineri, 8 aprilie, pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in Ucraina, a spus ca armata slovaca a livrat armatei ucrainene sisteme mobile de aparare antiracheta S-300. Aceasta este una dintre principalele contribuții materiale oficiale la efortul Ucrainei…

- Marea Britanie va trimite mai multe rachete de aparare aeriana si antitanc in Ucraina, ca parte a unui nou pachet de echipamente militare de inalta calitate, in valoare de 100 de milioane de lire sterline (130 de milioane de dolari), a anuntat, vineri, premierul britanic Boris Johnson, conform CNN.…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a denuntat, miercuri seara, "atrocitatile" si "crimele de razboi" comise de trupele ruse in Ucraina si a avertizat ca va intensifica presiunile asupra Administratiei presedintelui Vladimir Putin, in contextul in car

- Armata Ucrainei susține ca in 28 de zile de razboi ar fi reușit sa produca pagube considerabile forțelor rusești. Astfel, peste 15.600 de soldați ruși ar fi murit in razboiul lui Putin. Potrivit acesteia, militarii ucraineni și forțele civile ar fi reușit sa distruga, din 24 februarie, de cand Vladimir…

- Astazi s-a implinit o saptamana de cand președintele rus Vladimir Putin a atacat pentru prima data Ucraina, pe data de 24 februarie 2022. Invazia rusa pe teritoriul ucrainei continua. Luptele s-au intensificat la Kiev și in alte orașe mari. Iata informații in timp real despre ce se intampla in Ucraina.

- Belarus vrea sa desfașoare sisteme de rachete tactice Iskander și sisteme de rachete de aparare aeriana S-400 Triumf pe propriul teritoriu, a declarat joi, 24 februarie, președintele Aleksandr Lukașenko, aliat al lui Vladimir Putin in atacul impotriva Ucrainei. Aleksandr Lukașenko a declarat: „Eu și…