Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a acuzat Rusia ca foloseste blocarea exporturilor de cereale din Ucraina ca arma de razboi.„Rusia conduce acest razboi cu o alta arma teribila si puternica: foamea si lipsurile. Prin blocarea porturilor ucrainene, prin distrugerea silozurilor, strazilor…

- Vineri, Marea Britanie a anunțat noi sancțiuni financiare care ii vizeaza pe apropiații lui Vladimir Putin, intre care fosta sa soție, Liudmila Putina, și verii acestuia, relateaza The Guardian . „Demascam și țintim rețeaua umbrita care susține stilul de viața de lux al lui Putin și intarește menghina…

- Ministerul Apararii din Marea Britanie spune ca Rusia incearca in mod repetat sa-și consolideze garnizoana expusa pe insula, dar Ucraina a lovit apararea antiaeriana rusa și a aprovizionat navele cu drone Bayraktar. Navele de aprovizionare ale Rusiei au acum o protecție minima in Marea Neagra, in urma…

- Marea Britanie livreaza o flota compusa din 13 vehicule blindate de protectie in Ucraina pentru a evacua civilii din regiunile asediate din estul tarii, a anuntat guvernul britanic, relateaza BBC. Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a declarat ca transportul va ”ajuta la protejarea ucrainenilor…

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, solicita țarilor occidentale sa furnizeze Ucrainei avioane de lupta și armament greu, conform unui comunicat de presa al ministerului de Externe de la Londra. Truss este de parere ca ajutorul militar pentru Ucraina trebuie intensificat, informeaza CNN.

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a ținut sa mulțumeasca Romaniei pentru sprijin și a explicat faptul ca primirea refugiaților ucraineni in Romania a salvat viețile multor oameni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Razboi in Ucraina, ziua 26. Situatia din Ucraina este din ce in ce mai tensionata. Autoritatile din Romania si Bulgaria atrag atentia ca mine neexplodate de la Odesa plutesc in Marea Neagra si reprezinta un pericol pentru toate ambarcatiunile. Intre timp,

- UPDATE 3 Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat ca americanii vor sa controleze intreaga lume. Ar vrea sa arate ca „un salon american”, a spus politicianul rus. Ministrul de Externe considera ca americanii vor sa transforme lumea, astfel incat ei sa poata lua toate deciziile importante.…