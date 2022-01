Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va propune NATO o desfasurare "majora" de trupe, nave de razboi si avioane de lupta in Europa, a anuntat sambata premierul Boris Johnson care doreste sa raspunda astfel la cresterea "ostilitatii Rusiei" fata de Ucraina, relateaza AFP. Aceasta propunere, care ar urma sa fie facuta…

- Peste o mie de militari britanici vor fi trimiși in estul Europei, in urmatoarele zile, a decis guvernul de la Londra. Regatul Unit are deja circa 1150 de soldați in aceasta regiune. Numarul lor va fi suplimentat, in contextul masurilor de protejare a Flancului Estic al NATO. Practic, este o masura…

- Marea Britanie va propune NATO o desfasurare „majora” de forțe pentru consolidarea frontierelor Europei, ca raspuns la mișcarile de trupe ruse la granița cu Ucraina, a anunțat, sambata, Guvernul de la Londra. „Am ordonat forțelor noastre armate sa se pregateasca de o desfașurare in Europa saptamana…

- Marea Britanie va propune NATO o desfasurare „majora” de forțe pentru consolidarea frontierelor Europei, ca raspuns la mișcarile de trupe ruse la granița cu Ucraina, a anunțat, sambata, Guvernul de la Londra. Orice incursiune rusa in Ucraina va fi intampinata cu sancțiuni rapide și ar avea efecte devastatoare…

- ”Statele Unite si UE lucreaza impreuna pentru aprovizionarea continua, suficienta si in timp util a UE cu gaze naturale din diverse surse de pe tot globul, pentru a evita socurile de aprovizionare, inclusiv cele care ar putea rezulta dintr-o noua invazie rusa a Ucrainei”, au spus acestia intr-o declaratie…

- Marea Britanie a anunțat luni decizia de a retrage o parte a personalului de la ambasada din Kiev și, de asemenea, de a emite o recomandare pentru cetațenii britanici sa evite calatoriile in Ucraina, mai ales in zonele tensionate din sud-est. Decizia Londrei vine la cateva ore dupa un anunț similar…

- Premierul britanic Boris Johnson a atentionat joi Rusia ca orice fel de incursiune in Ucraina ar fi un dezastru pentru lume si a repetat ca Londra sustine cu hotarare suveranitatea si integritatea Ucrainei.

- De mai bine de o luna, Vladimir Putin a inceput sa-si marcheze teritoriul asa cum stie el mai bine: cu dare groase de noroi trasate de senilele tancurilor, la granita de sud a Rusiei cu Ucraina. De cateva saptamani, se vorbeste tot mai mult despre iminenta izbucnirii in regiune a unui asa-numit „razboi…