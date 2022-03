Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 29. Bilanțul victimelor civile din Ucraina a depașit 1.000 de morți de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, a declarat joi Inaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului. Cel puțin 1.650 de civili au fost raniți.

- Mai mult de jumatate din totalul copiilor din Ucraina, 4,3 milioane, au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele pentru a evita lipsa de siguranta si luptele armate declansate dupa invazia rusa din 24 februarie, au anuntat joi reprezentantii UNICEF, potrivit Agerpres , care preia AFP. „O luna de razboi…

- In decurs de o luna, 121 de copii ucraineni au fost ucisi, iar 167 au fost raniti in Razboiul din Ucraina, anunta Procuratura Generala ucraineana, relateaza AFP. ”Razboiul din Ucraina conduce la deplasari masive si la fluxuri de refugiati, conditii susceptibile sa provoace o crestere brutala a exploatarii…

- Victoria, 27 de ani, o femeie care a reușit sa fuga din orașul asediat Mariupol, sudul Ucrainei, a relevat scene dramatice care se petrec in portul de la Marea Azov. Oamenii au ramas fara hrana și apa și știe cel puțin trei copii care au murit deshidratați, informeaza BBC . „Orașul este absolut distrus”,…

- Razboiul din Ucraina va produce un șoc asupra ofertei globale și costului alimentelor, a declarat șeful uneia dintre cele mai mari companii de ingrașaminte din lume. Yara International, care opereaza in peste 60 de țari, cumpara cantitați considerabile de materii prime esențiale din Rusia. Prețurile…

- Scriitoarea britanica JK Rowling a anuntat luni ca va face o donatie de un milion de lire (1,21 milioane de euro), care spera sa egaleze fondurile ce se vor strange in urma apelului de urgenta lansat pentru a ajuta copiii blocati in orfelinatele din Ucraina, in urma invaziei militare a Rusiei, relateaza…

- ONU admite ca numarul de civili uciși și raniți este probabil sa fie „considerabil mai mare”, potrivit Sky News. Ucraina susține ca cel puțin 2.000 de civili au murit in conflict.Inaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului spune ca „primirea informațiilor din unele locații unde au avut loc ostilitați…

- Supermarket-urile, hotelurile si alte intreprinderi din Ucraina prezinta cutii de colectare pentru ajutor militar, iar aproape fiecare oras are un grup de strangere de fonduri care coordoneaza donatiile. Organizatiile caritabile din intreaga lume strang bani pentru veteranii de razboi, dar…