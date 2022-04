Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a amenintat miercuri ca va lovi centre de comanda din Kiev și a acuzat Ucraina de atacuri si sabotaje pe teritoriul Rusiei, transmite AFP, potrivit agerpres.ro."Vedem incercari de sabotaj si atacuri ale fortelor ucrainene asupra unor tinte de pe teritoriul Federatiei Ruse. Daca astfel de…

- Un pod feroviar important din Rusia in apropiere de granița cu Ucraina a fost avariat in ceea ce ar putea fi un act de sabotaj savarșit impotriva armatei ruse care incearca sa iși inaspreasca asaltul asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei, scrie The Guardian.

- Cu natura nu te pui! Ucraina nu are aliați militari, dar forța naturii pare sa fie de partea sa in razboiul cu Rusia. Oficialii ucraineni au anuntat marti ca au avut loc noi bombardamente rusesti in Donbas, zona din estul Ucrainei pe care se concentreaza acum ofensiva rusa, in timp ce o coloana lunga…

- „Ei nu au vrut sa impartaseasca reteta de bors. Trebuia sa apartina unui singur popor, unei singure nationalitati. Ei nu puteau suporta gandul ca fiecare gospodina din lume ar putea sa o gateasca in felul ei. Despre asta este vorba. Xenofobia, fascismul, extremismul" – este comentariul Mariei Zaharova,…

- ​​​​​​​Rusia are una dintre cele mai mari și mai puternice armate din lume, dar acest lucru nu s-a vazut in faza inițiala a invaziei din Ucraina. Numeroși analiști militari occidentali au fost surprinși de eșecurile in lanț de pana acum ale trupelor ruseș

- Cel putin patru fosti militari portughezi, veniti in Ucraina pentru a intra in ''legiunea internationala'' alcatuita din combatanti straini care lupta alaturi de armata ucraineana impotriva invaziei ruse, se aflau la baza de la Iavoriv atacata duminica de Rusia cu rachete, dar toti sunt teferi, relateaza…

- Astazi s-a implinit o saptamana de cand președintele rus Vladimir Putin a atacat pentru prima data Ucraina, pe data de 24 februarie 2022. Invazia rusa pe teritoriul ucrainei continua. Luptele s-au intensificat la Kiev și in alte orașe mari. Iata informații in timp real despre ce se intampla in Ucraina.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski da asigurari ca a ”spart planul” Rusiei in a treia zi a invaziei ruse a Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasxa razboiul, relateaza AFP. ”Am rezistat si respingem cu succes atacurile inamice”, declara el intr-o inregstrare video postata…