- Razboi in Ucraina, ziua 53. Armata rusa continua atacurile cu rachete in mai multe orase din Ucraina, inclusiv in Kiev, ca raspuns la distrugerea crucisatorului Moskva in Marea Neagra, in timp ce Volodimir Zelenski a avertizat ca negocierile de pace vor f

- Volodimir Zelenski a declarat, intr-un discurs video adresat Ucrainei, ca nu crede in promisiunile Rusiei de a dezescalada luptele. Intr-un discurs televizat, Volodimir Zelenski a declarat ca discutiile de pace cu Rusia continua „dar pentru moment sunt doar vorbe, nimic concret”, a relatat Reuters.…

- Razboi in Ucraina, ziua 28. Chiar daca bombardamentele de la Mariupol s-au intețit, iar o uzina a fost atacata cu bombe, ucrainenii refuza sa capituleze. Asta in timp ce Volodimir Zelenski insista asupra unei intalniri directe cu Vladimir Putin.

- Bombardarea de catre Rusia, miercuri, a unui spital de copii din portul strategic Mariupol in Ucraina este o ‘crima de razboi’, a declarat presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-un mesaj video, noteaza AFP. ‘Astazi este ziua care defineste totul. Cine e de ce parte. Bombe rusesti au cazut…

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- Dupa noua zile de razboi, forțele ruse inca nu au reușit sa cucereasca orașele mari ale Ucrainei. Mariupol este suus unei blocade, anunța primarul. La Cernihov se aud sienele, la Sumi au loc lupte de strada, iar Kievul este in continuare inconjurat de o colana impresionanta de vehicule militare. Presedintele…