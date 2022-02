Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 23 Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat in cursul noptii ca este pregatit sa lanseze negocieri cu Rusia pentru instituirea imediata a unui acord de incetare a confruntarilor militare, informeaza BBC News. Zelenski a […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA Lupte grele pentru Kiev UPDATE 23 Zelensky de acord sa discute cu Rusia despre un armistițiu a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .