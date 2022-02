Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 19 Consiliul UE a decis blocarea activelor financiare detinute de presedintele rus, Vladimir Putin, si de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in cadrul sanctiunilor impuse ca reactie la invazia Rusiei in Ucraina, a declarat […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA Lupte grele pentru Kiev UPDATE 19 Uniunea Europeana a decis sanctiuni contra lui Vladimir Putin si Serghei Lavrov a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .