- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 23 Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat in cursul noptii ca este pregatit sa lanseze negocieri cu Rusia pentru instituirea imediata…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 15 Ucraina a spus ca locul pe care-l vrea pentru negocieri cu Rusia sa fie Varșovia, nu Minsk, cum a propus Rusia. UPDATE 14 Presedintele rus…

- Rusia considera ca si-a indeplinit ”cu succes” toate obiectivele stabilite in prima zi a invaziei Ucranei, unde bombardamente si confruntari armate s-au soldat cu aproape 140 de morti, potrivit autoritatilor ucraiene, relateaza AFP. ”Toate sarcinile grupurilor de militari din Fortele armate ale Federatiei…

- Urmariți o vizionare in direct a pieței Maidan din Kiev dupa ce știrile au anunțat ca forțele ruse au lansat un asalt militar major asupra Ucrainei, cu explozii auzite in apropierea marilor orașe din intreaga țara, joi dimineața. Intr-o declarație TV, președintele Vladimir Putin a declarat ca Rusia…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți, 22 februarie, ca are in vedere ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia, in urma recunoașterii de catre președintele Vladimir Putin a independenței regiunilor separastiste pro-ruse din estul Ucrainei, autoproclamatele „republici” Donețk și Lugansk.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca are in vedere ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, acuzand-o ca pregateste continuarea 'agresiunii militare impotriva Ucrainei', dupa ce omologul sau rus Vladimir Putin a recunoscut luni autoproclamatele republici

- In vreme ce nici Washingtonul, nici Europa nu au renunțat la speranța privind rezolvarea diplomatica a crizei, este greu de vazut ce anume ar putea ei sa ofere Moscovei, in loc de controlul asupra Ucrainei, spun analiștii citați de publicația Politico . In același timp, este la fel de greu de crezut…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters. Presedintele american…