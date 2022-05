Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- Rusia continua sa-și intensifice ofensiva in estul Ucrainei, unde lupta pentru orașul Izium continua. De asemenea, se duc lupte la oțelaria Azovstal din Mariupol, unde se crede ca sunt peste 1.000 de luptatori ucraineni și peste 100 de civili. Oficial, de la inceputul razboiului, in Ucraina au fost…

- Armata rusa are dificultati sa avanseze semnificativ in regiunea Donbas, admite propagandistul si corespondentul de razboi al Kremlinului Aleksandr Sladkov, relateaza Daily Mail. Jurnalistul Aleksandr Sladkov de la canalul controlat de stat Russia-1 admite, intr-o filmare difuzata luni, ca luptele…

- Razboi in Ucraina, ziua 61. Atacurile in Ucraina au continuat chiar și in ziua de Paște. Forțele rusești continua sa bombardeze Harkov si Mariupol. Ucraina acuza ca Rusia a adus noi lansatoare Iskander la granita.

- Forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor invadatorilor in orașul Mariupol, iar situația de la oțelaria Azovstal, unul dintre ultimele locuri inca sub control ucrainean din oraș este critica, in condițiile in care un numar mare de civili inca se afla in incinta. Tot in estul Ucrainei, forțele…