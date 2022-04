Stiri pe aceeasi tema

- Președintele din Belarus, Alexander Lukașenko, a declarat astazi, in cadrul unei conferințe de presa comune cu Vladimir Putin in Rusia, ca masacrul de la Bucha este ”o operațiune psihologica speciala a britanicilor”. „Astazi am discutat in detaliu despre operațiunea psihologica speciala condusa de britanici…

- Ucraina și Rusia țin negocieri de pace in format online, dar starea de spirit a fost afectata de ultimele evenimente, inclusiv moartea civililor in orașul-suburbie Bucea, langa Kiev, a declarat vineri șeful echipei ucrainene de negociatori, Mihailo Podoliak, potrivit Reuters . Oficialii ucraineni acuza…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a plecat vineri dimineata cu trenul din Polonia spre Kiev, capitala Ucrainei, unde se va intalni cu presedintele Volodimir Zelensk. Ursula von der Leyen este insotita de seful diplomatiei UE, Josep Borrell. Ea este primul lider occidental care viziteaza…

- Este a 43-a zi de la invazia rusa pe teritoriul Ucrainei. Primarul orasului Mariupol estimeaza ca peste 5.000 de civili au fost ucisi. Un apropiat al opozantului rus Serghei Navalnii afirma ca Putin si-a scurtat timpul la putere cand a luat decizia de a invada Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 43. Președintele rus Vladimir Putin a dat prima declarație cu privire la crimele impotriva civililor din Bucha, catalogandu-le drept ”o provocare grosolana și cinica''. Intre timp, SUA au trimis 100 de drone switchblade armatei ucr

- Dupa masacrul de la Bucea care a ingrozit o lume intreaga, armata rusa este acuzata ca incearca sa ștearga urmele crimelor din Mariupol. Un crematoriu mobil a fost adus in oraș, acuza primarul din Mariupol, care estimeaza ca zeci de mii de oameni ar fi fost incinerați de trupele ruse. Crematoriul mobil…

- Cel puțin doi civili au fost uciși și cinci au fost raniți, astazi, dupa ce soldatii rusi au deschis focul asupra unui punct de ajutor umanitar din orașul Vuhledar. Guvernatorul regiunii Kursk din Rusia sustine ca asupra politistilor de la granita cu Ucraina s-a deschis focul.