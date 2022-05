Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Ucraina denunta pasivitatea NATO. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a subliniat ca amenințarea unui conflict nuclear a devenit din nou reala, deși timp de mulți ani a fost considerata de neconceput.

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Ucraina denunta pasivitatea NATO. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a subliniat ca amenințarea unui conflict nuclear a devenit din nou reala, deși timp de mulți ani a fost considerata de neconceput.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a primit marti pe șeful ONU, Antonio Guterres, la Moscova, pentru a discuta despre criza din Ucraina. Cei doi lideri au discutat despre situație, Putin explicandu-i șefului ONU motivele pentru care Rusia a lansat operațiunea militara impotriva țarii vecine la sfarșitul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se va deplasa marți la Moscova, unde se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin, in contextul invaziei militare declanșate in februarie de Rusia in țara vecina Ucraina, anunța Reuters. Informația a fost confirmata de o purtatoare de cuvant a șefului…

- Razboi in Ucraina, ziua 57. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri, ca nu a vazut sau auzit nimic in legatura cu documentul pe care Kremlinul a precizat ca l-a inmanat Ucrainei referitor la negocierile de pace dintre cele doua ta

- Liderul cecen Ramazan Kadirov a anuntat ca se afla in Ucraina pentru a discuta cu soldatii sai care lupta alaturi de trupele rusesti și a transmis un mesaj de amenințare pentru Volodimir Zelenski.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, intr-un discurs publicat sambata noapte, ca este nevoie de „timp si de forta pentru a distruge masinaria de razboi“ care a venit in Ucraina si transmite: ”Inca trebuie sa rezistam. Inca trebuie sa luptam“. Liderul ucrainean a cerut ajutorul premierului…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, intr-un discurs publicat sambata noapte, ca este nevoie de „timp si de forta pentru a distruge masinaria de razboi“ care a venit in Ucraina si transmite: ”Inca trebuie sa rezistam. Inca trebuie sa luptam“. Liderul ucrainean a cerut ajutorul premierului…