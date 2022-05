Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe orase ucrainene au fost vizate marti seara de un tir de rachete rusesti care au produs distrugeri semnificative. Cel mai afectat oraș a fost Liov, unde trei centrale electrice au fost lovite de bombardamente, potrivit primarului acestui oras important din vestul Ucrainei, lipsit acum partial…

- Perioada care urmeaza este cruciala pentru Ucraina, spun oficialii occidentali. Forțele ruse sunt re-echipate și re-distribuite. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, spune ca Rusia concentreaza zeci de mii de soldați pentru ofensiva. In discursul sau din cursul nopții, el și-a exprimat ingrijorarea…

- Rusia alimenteaza o cursa periculoasa a inarmarilor, promovand arsenalul sau nuclear, a denunțat sambata, 26 martie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timpul unei intervenții video la Forumul de la Doha, organizat de Qatar. „Ei se lauda ca pot distruge cu arme nucleare nu doar o anumita…

- Faptele contrazic discursul. Oficial, discursul NATO și al fiecarui reprezentant in parte al statelor membre cuprinde doua premize și o concluzie. 1). Federația Rusa nu va ataca niciun stat NATO. 2). Daca ar face acest lucru, s-ar activa automat articolul 5 din Tratat. Iar concluzia este ca, in consecința,…

- Se implinesc doua saptamani de raboi in Ucraina, iar Kievul pare sa reziste in fata agresiunii armatei ruse, care, potrivit celor mai recente informatii, se indreapta intr-o coloana noua, dinstre nord-est, spre capitala ucraineana, in timp ce coloana principala este stationata la nord de oras. Intre…

- Un barbat din Suceava s-a prezentat la granița, cu dorința de a pleca la razboi in Ucraina. Individul a luat decizia dupa ce s-a certat cu soția. Odata ajuns in fața polițiștilor de frontiera, aceștia au observat ca era și baut.

- O mama din Odessa și-a lasat copilașii in urma și a ramas in Ucraina pentru a lupta impotriva rușilor. Desparțirea de micuți și de soț a fost grea, iar chiar daca nu știe daca iși va mai vedea vreodata familia, femeia vrea sa se alature armatei in razboi.

- Ingrijorarea ca Rusia se pregatește sa foloseasca arme termobarice ca parte a invaziei sale in Ucraina crește, potrivit ABC.net. Ce sunt armele termobarice? Armele sunt sunt umplute cu explozibil de inalta temperatura și presiune. Ele dau foc aerului și creaza o unda de șoc masiva, iar aerul este inspirat…