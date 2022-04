Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 66. Riscurile unui razboi nuclear ar trebui menținute la un nivel minim și orice conflict armat intre puterile nucleare ar trebui prevenit, susține un oficial din cadrul Ministerului rus de Externe. In același timp, ministrul de Ex

- Razboi in Ucraina, ziua 66. Riscurile unui razboi nuclear ar trebui menținute la un nivel minim și orice conflict armat intre puterile nucleare ar trebui prevenit, susține un oficial din cadrul Ministerului rus de Externe. In același timp, ministrul de Ex

- Razboi in Ucraina, ziua 66. Riscurile unui razboi nuclear ar trebui menținute la un nivel minim și orice conflict armat intre puterile nucleare ar trebui prevenit, susține un oficial din cadrul Ministerului rus de Externe. In același timp, ministrul de Ex

- Riscurile unui razboi nuclear ar trebui menținute la un nivel minim și orice conflict armat intre puterile nucleare ar trebui prevenit, susține un oficial din cadrul Ministerului rus de Externe, citat de agenția TASS.

- Un cetatean britanic a fost ucis in Ucraina, iar altul a fost dat disparut,, anunta joi un purtator de cuvant al Ministerului britanic de Externe, care nu ofera informatii despre cei doi britanici, insa presa britanica scrie ca ei luptau ca voluntari straini impotriva armatei ruse, relateaza AFP.

- China a transmis Rusiei ca va continua sa extinda „coordonarea strategica” dintre cele doua țari indiferent de volatilitatea internationala, a comunicat marti Ministerul de Externe de la Beijing.

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din part

- Masurile luate de NATO, sub conducerea SUA, au impins tensiunea dintre Rusia și Ucraina pana la un „punct de ruptura”, a declarat miercuri, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian. La un briefing de presa zilnic, el a indemnat Statele Unite sa ia in serios preocuparile Chinei…