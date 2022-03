Stiri pe aceeasi tema

- Acum este momentul ca rusii ”sa se uneasca” in jurul presedintelui rus Vladimir Putin și sa-l susțina, a transmis vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in a noua zi de razboi in Ucraina, relateaza Afp și Reuters, citata de Agerpres . Rusia susține ca invadarea Ucrainei nu este razboi,…

- Kremlinul a declarat ca sancțiunile impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei vor cauza probleme Moscovei, dar ca aceste probleme vor fi rezolvate. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat sa comenteze posibilele masuri punitive impotriva președintelui Vladimir Putin și a mai spus…

- Rusia este pregatita sa-și trimita delegația la Minsk pentru negocieri cu Ucraina, a declarat reporterilor secretarul de presa al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Interfax . „Dupa cum știți, astazi președintele Ucrainei Zelenski și-a anunțat disponibilitatea de a discuta despre statutul neutru…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat sambata inceperea unor exercitii nucleare strategice care implica lansari de rachete balistice, a anuntat agentia de presa RIA. Exercitiile reprezinta cea mai recenta demonstratie de forta a Moscovei intr-un moment de tensiune acuta cu Occidentul din cauza…

- Ministrul rus are misiunea de a se ocupa de cazare, hranirea și ingrijire medicala, a precizat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a informat agentia de presa RIA Novosti.Putin a cerut guvernului sa asigure de urgenta plata a 10.000 de ruble, aproximativ 120 de euro, fiecarui refugiat…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Vladimir Putin este "dispus sa negocieze", adaugand ca criza din Ucraina constituie doar o parte din ingrijorarile mai largi de securitate ale Rusiei, transmite CNN.

- Kremlinul l-a atacat miercuri pe Boris Johnson pe care l-a descris ca fiind „complet confuz” și a ridiculizat „prostia și ignoranța” politicienilor britanici dupa ce prim-ministrul de la Londra a anulat un apel telefonic pe care trebuia sa îl aiba cu președintele rus Vladimir…

- Kremlinul a transmis joi ca Washingtonul nu a luat in considerare cerintele sale de securitate, la o zi dupa raspunsul SUA la solicitarile Rusiei, aflate in centrul crizei dintre Moscova si Occident in legatura cu Ucraina si cu NATO, informeaza AFP. „Nu putem spune ca punctele noastre de vedere au fost…