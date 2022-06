Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina și Rusia nu au mai purtat discuții de pace fața in fața din 29 martie, iar situația s-a deteriorat din cauza atrocitaților comise de ruși. Kievul avertizeaza ca discuțiile de pace cu Rusia s-ar putea incheia din cauza atrocitaților și a atacurilor din Donbas. In timp ce Moscova și-a facut publice…

- Bombardamente puternice ale armatei ruse au fost, in cea de-a cincizeci și doua zi de razboi in Ucraina, in jurul Kievului, la Lviv și in regiunea de centru și vest a Ucrainei. In jur de 3.000 de soldați ucraineni au murit și alți 10.000 au fost raniți de la debutul invaziei, potrivit președintelui…

- Razboi in Ucraina, ziua 49. Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți ca discuțiile de pace cu Ucraina sunt ”in impas” și ca ”nu va opri operațiunile militare” pana cand Moscova nu va ieși invingatoare. Totodata, liderul rus a catalogat rapoartele

- Poziția de echilibristica a SUA, care acorda un ajutor militar considerabil Ucrainei in timp ce face totul pentru a evita extinderea conflictului catre alte țari, devine din ce in ce mai greu de pastrat, intr-un moment in care imaginile abuzurilor atribuite armatei ruse sunt in creștere. De la inceputul…

- Este a 43-a zi de la invazia rusa pe teritoriul Ucrainei. Primarul orasului Mariupol estimeaza ca peste 5.000 de civili au fost ucisi. Un apropiat al opozantului rus Serghei Navalnii afirma ca Putin si-a scurtat timpul la putere cand a luat decizia de a invada Ucraina.

- Rusia a declarat duminica ca discuțiile de pace cu Ucraina nu au progresat suficient pentru o intalnire a liderilor și ca poziția Moscovei cu privire la statutul Crimeei și Donbasului a ramas neschimbata.

- Daca va exista si o singura tara NATO sau partenera a Aliantei care va accepta ca Rusia sa scape nepedepsita pe termen scurt, mediu si lung dupa acest razboi, Putin va iesi invingator. Impunitatea Rusiei echivaleaza cu dizolvarea de facto a NATO, adica obiectivul principal al Kremlinului. La cum arata…

- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. NATO se reuneste intr-o sedinta de urgenta la care va lua parte si presedintele Joe Biden, sosit miercuri seara la Bruxelles. Zelenski face apel ca oamenii sa iasa pe strazi si sa protesteze, in timp ce acuza Rusia ca foloseste…