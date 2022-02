RĂZBOI ÎN UCRAINA Kievul, sub asediul rușilor UPDATE 6 Putin…

In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 6 Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a mulțumit forțelor speciale ale țarii, evidențiindu-i pe cei care „iși indeplinesc cu eroism datoria militara” […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA Kievul, sub asediul rușilor UPDATE 6 Putin mulțumește forțelor speciale a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .