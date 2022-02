RĂZBOI ÎN UCRAINA Kievul, sub asediul rușilor UPDATE 2 Președintele…

In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 2 Presedintele american Joe Biden a declarat sambata ca alternativa la sanctiunile impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei ar fi un al […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA Kievul, sub asediul rușilor UPDATE 2 Președintele SUA: Exista doua optiuni – ori incepe al treilea razboi mondial, ori te asiguri ca Rusia va ajunge sa plateasca pentru ce a facut…