In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 16 Imagini din satelit realizate duminica au aratat o mare desfasurare de forte terestre rusesti, inclusiv tancuri, care se deplaseaza in […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA Kievul, sub asediul rușilor UPDATE 16 O coloana de 5 km de vehicule militare rusesti este in drum spre Kiev