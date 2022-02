RĂZBOI ÎN UCRAINA Kievul, sub asediul rușilor UPDATE 14 Uniunea…

In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 14 Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat, duminica, faptul ca intreaga Uniune Europeana inchide spațiul aerian catre Rusia.