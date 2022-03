Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 29. Astazi va avea loc summit-ul NATO la Bruxelles, cea mai importanta intalnire a șefilor de state și guverne din NATO, unde se va discuta despre razboiul din Ucraina. Joe Biden, președintele Statelor Unite, dar și președintele Kl

- Razboi in Ucraina, ziua 29. Astazi va avea loc summit-ul NATO la Bruxelles, cea mai importanta intalnire a șefilor de state și guverne din NATO, unde se va discuta despre razboiul din Ucraina. Joe Biden, președintele Statelor Unite, dar și președintele Kl

- Razboi in Ucraina, ziua 29. Astazi va avea loc summit-ul NATO la Bruxelles, cea mai importanta intalnire a șefilor de state și guverne din NATO, unde se va discuta despre razboiul din Ucraina. Joe Biden, președintele Statelor Unite, dar și președintele Kl

- Razboi in Ucraina, ziua 29. Astazi va avea loc summit-ul NATO la Bruxelles, cea mai importanta intalnire a șefilor de state și guverne din NATO, unde se va discuta despre razboiul din Ucraina. Joe Biden, președintele Statelor Unite, dar și președintele Kl

- Presedintele american Joe Biden pleaca miercuri spre Bruxelles, unde va discuta cu liderii europeni despre invazia Rusiei in Ucraina și vor fi anunțate noi sanctiuni impotriva Moscovei, au declarat surse citate de Reuters.

- Casa Alba a dezmințit, duminica, speculațiile din ultima vreme privitoare la o eventuala vizita a președintelui Statelor Unite, Joe Biden, in Ucraina, in cadrul deplasarii in Europa in aceasta saptamana. Jen Psaki, secretar de presa a președinției americane, a transmis pe Twitter: ”Deplasarea se va…

- „Țarile occidentale ajuta Ucraina, dar Kievul inca nu platește pentru asta”, a declarat președintele ucrainean Vladimir Zelenski. „Banii alocați de Europa și alte națiuni sunt cheltuiți doar pentru ajutor umanitar sau pentru arme. Uneori, noi primim arme direct, dar trebuie sa ințelegeți ca totul are…

- Negocieri sub inalta tensiune intre rusi si americani au avut loc ieri la Geneva, pe fondul temerilor legate de invadarea Ucrainei de catre Rusia, care pretinde o limitare a influentei occidentale la frontierele sale, a relatat AFP,preluata de Agerpres. Reuniunea, care a debutat la ora locala 08:55…