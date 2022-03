Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua a 21-a. Razboiul din Ucraina continua, iar rușii dau in continuare dovada ca nu au pic de mila fața de civili. Cel puțin 10 ucraineni au fost uciși in aceasta dimineața in timp ce stateau la coada pentru a cumpara paine.

- Razboi in Ucraina, ziua a 20-a. Blocuri de locuinte si o statie de metrou au fost tintele obuzelor rusesti. Kievul e pana miercuri in stare de asediu. Un asalt total al armatei ruse va porni in aceasta seara.

- Razboi in Ucraina, ziua a 20-a. Discuții "lungi și intense" intre reprezentanții Chinei și ai SUA au avut loc la Roma, in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Oficialii SUA afirma ca sunt ingrijorați de atitudinea Chinei, de aliniere la poz

- Bombardamentele continua pentru a opta zi in mai multe zone din Ucraina, ținta fiind principalele orașe. In continuare, Ucraina rezista. Explozii masive au fost auzite la Kiev in jurul orei 4 a.m., ora locala. Imaginile postate pe rețelele de socializare au aratat o explozie luminand cerul nopți, conform…

- ”72 de ore de rezistenta! Lumea nu a crezut. Lumea se indoia. Dar nu doar am rezistat, continuam cu incredere sa luptam cu ocupantul rus”, a transmis, pe Twitter, ministrul ucrainian al Apararii, Oleksii Reznikov, citat de news.ro.Acesta afirma ca ucrainenii au aratat lumii ca nu trebuie sa se teama…