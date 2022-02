RĂZBOI ÎN UCRAINA. Kievul doboară două avioane rusești pline cu parașutiști (VIDEO) Oficialii americani spun ca doua avioane grele de transport rusești Il-76 au fost doborate deasupra Ucrainei. Informația este importanta pentru Kiev in contextul in care aceste avioane sunt folosite pentru parașutarea de trupe dar și de blindate ușoare. Un al doilea avion de transport militar rus Iliușin-76 a fost doborat in ​​apropiere de Bila Țerkva, […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Kievul doboara doua avioane rusești pline cu parașutiști (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat despre un atac iminent, armata ucraineana și forțele ruse se ciocnesc sambata, 26 februarie, dimineața, la Kiev pentru controlul capitalei Ucrainei, la doua zile dupa lansarea unei invazii a țarii ordonata de Vladimir Putin. Forțele ucrainene au…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 18 Dupa lupte grele, trupele rusesti au trecut raul Nipru in sudul Ucrainei. Ele au acum acces la orasul Herson, important din punct de vedere…

- Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski, a declarat vineri consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters.

- In cateva zile, capitala Ucrainei, Kiev, va pica in mainile forțelor militare ruse, in vreme ce capacitatea de aparare a statului ucrainean va fi neutralizata, avertizeaza trei oficiali americani, sub protecția anonimatului. Care este scopul Moscovei și ce se va intampla cu Ucraina in urmatoarele 96…

- In regiunea Luhansk, dupa atacul asupra Ucrainei, au fost doborite cinci avioane rusești. In plus, au fost distruse doua tancuri. Despre acest lucru a anunțat RBK-Ucraina, cu referire la Serviciul de presa al Forțelor Armate din Ucraina. Conform datelor operaționale preliminare, in regiunea Luhansk…

- Un avion militar al Ucrainei a aterizat in Romania, in prima zi de razboi in Ucraina. Este vorba de un avion de lupta Suhoi 27. Avionul a fost intampinat de doua avioane F-16 ale Romaniei, care l-au insoțit pana la aterizare. Aterizarea s-a produs pe aeroportul militar din Bacau. Se pare ca pilotul…

- Ucraina a trimis guvernului german o scrisoare care include o lista cu diverse tipuri de armament de care Kievul sustine ca are nevoie in contextul conflictului cu Rusia, a relatat vineri ziarul Suddeutsche Zeitung, citat de dpa. Potrivit publicatiei citate, Ucraina solicita Germaniei sisteme antiracheta…

- Rusia nu are de gând sa invadeze Ucraina, iar sugestiile contrare sunt propaganda rau intentionata a Statelor Unite, a declarat sâmbata seful serviciilor de informatii externe al Moscovei, Serghei Nariskin, transmit Reuters și news.ro. Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un…