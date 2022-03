Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. NATO se reuneste intr-o sedinta de urgenta la care va lua parte si presedintele Joe Biden, sosit miercuri seara la Bruxelles. Zelenski face apel ca oamenii sa iasa pe strazi si sa protesteze, in timp ce acuza Rusia ca foloseste…

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Dupa zece zile de razboi, Rusia începe „sa realizeze costul real al razboiului”, spune un consilier apropiat al lui Volodimir Zelenskiy, care precizeaza ca din acest punct negocierile pot fi „constructive”. În paralel, sâmbata noapte președintele Ucrainei…

- Cel putin 198 de ucraineni – inclusiv trei copii – au fost ucisi de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, a anunțat sambata ministrul ucrainean al Sanatatii Viktor Liasko, citat de agentia ucraineana de presa Interfax, relateaza AFP. Alte 1.115 persoane au fost ranite, inclusiv 33 de copii.…

- Este a doua zi de razboi in Ucraina. Capitala Kiev este bombardata masiv, cu rachete balistice. Zeci de oameni au petrecut noapte in stațiile de metrou și in gari. Sirenele au sunat in mai multe orașe ucrainene. Bilanțul este tragic: 137 de morti si 316 raniti. Rușii au ajuns la cațiva kilometri de…