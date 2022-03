Joe Biden a reactionat rapid dupa anuntul cresterii ratei anuale a inflatiei in SUA in luna februarie la 7,9%, cel mai ridicat nivel in ultimii 40 de ani. A acuzat invazia rusa in Ucraina pentru cresterile de preturi, dar a apreciat in acelasi timp ca pretul pe care Rusia il plateste prin sanctiunile impotriva ei […] The post Razboi in Ucraina. Joe Biden le-a explicat americanilor de ce SUFERA: "Vladimir Putin e de vina" first appeared on Ziarul National .